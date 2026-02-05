歌手の萩野目洋子が５日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。自転車の違反厳罰化について一つの提言をした。今年の４月１日から自転車の違反が厳罰化する。具体的には「信号無視」「傘さし運転」「ながら運転」「イヤホン運転」「歩道走行」「２人乗り」「並走」「一時不停止」「点検不良自転車」などに罰金が科せられる。厳罰化について、荻野目は「安全の為のルールを守るようにします、だけど道路の駐停車取り締まりも強化し