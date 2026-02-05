カーリング女子で五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）でスキップを担う藤沢五月が５日、都内の「プリントスタジアムｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙ三井不動産」オープニングイベントにゲストとして登場し、ミラノ・コルティナ五輪に臨む戦友にエールを送った。昨年９月の代表決定戦ではタイブレークでフォルティウスに敗れ、３大会連続出場を逃した。６日に開幕するミラノ・コルティナ五輪で、初出場となるフォルティ