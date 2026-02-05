巨人は５日、増田大輝内野手（３２）が休養日の４日、外出先で転倒して頭部を打ち、裂傷を負って宮崎市内の病院で縫合処置をしたと発表した。負傷箇所以外に体調は問題がなく、あす６日から都城の３軍に合流する。また、侍ジャパンサポートメンバーは、増田大から湯浅大内野手（２６）に変更になることも発表された。