建設が進む新東名高速道路「新秦野IC～新御殿場IC」。 新東名が「海老名より東京側」へ延伸する未来は 新東名高速は、海老名で終点となっており、東京方面へ直接行くことはできない。 新東名高速道路は、首都圏～中部地方を結ぶ第2ルートとして、東名高速道路と並行している。海老名南JCT～豊田東JCTの総延長は253kmで、そのうち神奈川県と静岡県の境をまたぐ「新秦野IC～新御殿場IC」の25kmが