阪神は今キャンプ初の休日となった５日、ドラフト１位の立石正広内野手らルーキー６選手が、うるま市の具志川ビーチで沖縄伝統芸能の「エイサー」を体験した。大太鼓から力強い音をたたき出した立石は「沖縄の伝統文化に少しでも触れることができてうれしかった」と振り返った。仲良しの同期ともリラックスした時間を過ごすことができた。１月の新人合同自主トレで「右脚の肉離れ」を起こし、キャンプの第１クールは別メニュ