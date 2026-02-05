1月20日以降、除雪中とみられる事故などで死亡した人は35人に上っています（5日午前9時時点）。2月4日、『サン！シャイン』は、記録的な大雪から一転、気温が上昇した各地を取材。見えてきたのは、新たな雪の危険性でした。雪下ろしに密着 気温上昇で雪の重さに変化も4日は、3月中旬並みの6.2℃まで気温が上昇した青森市。大忙しとなっていたのが、除雪の代行を請け負う地元の建設業者。友心工業中村友幸社長：「雪下ろして」っ