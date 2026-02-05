既存モデルが示す「次期セリカ」の技術的可能性とは2024年11月、「ラリージャパン2024」のトークショーステージでトヨタの中嶋裕樹副社長が発した「セリカ、やっちゃいます」という衝撃の一言から、はや1年が経過しました。もはや公然の秘密となった「セリカ復活」ですが、期待された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」や「東京オートサロン（TAS）2026」でのワールドプレミアは果たされぬまま、現在に至っています。【