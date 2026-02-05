◆ソフトバンク春季キャンプ（5日、宮崎）ドラフト2位の稲川竜汰投手（21）＝九州共立大＝と同3位の鈴木豪太投手（22）＝大商大＝の新人コンビが、10日からの第3クールでのA組（1軍）合流を目標に掲げた。首脳陣は第3クールからB組（2軍）の投手3人をA組に昇格させる方針。即戦力と期待される2人を含む新人投手がスタートしたB組（2軍）は、6日の第2クールから実戦形式の打撃練習「ライブBP」も始まる。ここでアピールに成功