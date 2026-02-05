〜2025年 上場企業「早期・希望退職募集」状況〜2月3日、三菱電機がグループで4,700人早期退職に応募見込みだと発表した。そして2月4日、パナソニックHDは、現在進めている構造改革で当初から2,000人増え1万2,000人の規模になることを発表した（追加2,000人の国内外の内訳は非公表）。これで2025年の「早期・希望退職募集」が判明した上場企業は43社（前年57社）で、募集人数は1万7,875人（同78.5％増）に達したことがわかった。