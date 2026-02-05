KONA’Sは、新ブランドとして「KNOWS COFFEE(ノーズコーヒー)」を展開する。KNOWS COFFEEこれまで「コナズ珈琲」では、ロードサイド店舗を中心に「いちばん近いハワイ」として"非日常の感動"を提供してきた。「KNOWS COFFEE」では、現代人が求める"日常の余白"に着目。忙しさから解放され、ふっと自分に立ち返る、そんなひとときを日常の中で届けたい、という想いを形にした。「KNOWS COFFEE」は、そんな「いちばん近いサンセット