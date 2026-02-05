きょう5日、鹿児島から屋久島に向けて飛行していた日本エアコミューターのプロペラ機が雷を受けた可能性があるとして鹿児島空港に引き返しました。 日本エアコミューターによりますと、5日午前9時ごろに鹿児島空港を出発した屋久島空港行きのプロペラ機が、屋久島の北の海上で雷を受けた可能性があるとして鹿児島空港に引き返しました。乗員・乗客合わせて40人にけがはありませんでした。 機材点検のた