福岡県田川市の保育園で去年夏、園児2人に暴行を加えた罪に問われている元保育士の女の裁判です。5日の初公判で、女は起訴内容を認めました。暴行の罪で起訴されているのは、福岡県田川市の元保育士、中村麗奈被告（25）です。起訴状などによりますと、中村被告は去年7月から8月にかけて、当時勤務していた田川市の松原保育園で、担任する5歳児クラスの園児2人に対して頭を殴ったり、昼食の時間に米を箸で口に詰め込んで押し込んだ