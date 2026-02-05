アクシスは、Dan DʼAgostinoのモノラルパワーアンプ「Momentum Z」を発売する。価格は、ペアで23,000,000円(税別)。外装カラーフィニッシュはシルバーとブラックを用意する。 Dan DʼAgostino Master Audio Systems創業15周年を記念して開発された最新モデル。初代Momentumシリーズが築いた設計哲学を継承しつつ、高度な回路設計、精密機械加工による筐体などの中核技術を結集し、プラットフ