アストロズからＦＡとなっていたフラムバー・バルデス投手が、タイガースと３年総額１億１５００万ドル（約１８０億円）で契約に合意したと４日（日本時間５日）、ＥＳＰＮのジェフ・パッサン記者が自身のＸで伝えた。年平均では左腕史上最高額になるという。同日には２年連続サイ・ヤング賞に輝いたエース左腕で、年俸調停中のタリク・スクバル投手がまさかの反応を示した。自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、バル