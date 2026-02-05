巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）が５日、宮崎キャンプで持ち前のパワーを見せつけた。フリー打撃で３連発を含む１７本のサク越え。大振りしているわけではないが、スタンド上段、バックスクリーン、逆方向の左翼スタンド上段へ次々と飛び込んだ。昨年はチーム最多の１７本塁打、５１打点。来日２年目の今季は新外国人ダルベックとともに中軸として期待される。