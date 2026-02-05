もうすぐバレンタインですが、チョコが苦手な人も世の中にはいますよね。今回は、そんな人たちにも喜んでもらえる！甘さ控えめなレシピにフィーチャーしました。 ▼口溶け◎！大人のショコラ シンプルな食材で簡単にできて、甘い物が苦手な人や男性ウケもバッチリ！サクサク食感で、口の中に広がるほのかな甘さがたまりません。 ※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました ▼超簡単！ビターケーキ