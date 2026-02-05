５日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３４０．９９ポイント（１．２７％）安の２６５０６．３３ポイントと３日ぶりに下落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８７．６４ポイント（０．９７％）安の８９６０．７４ポイントと５日続落した。売買代金は１６８２億５１３０万香港ドルにやや拡大している（４日前場は１５１４億９５０万香港ドル）。米ハイテク株安が嫌