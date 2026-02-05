「1人1箱」限定のポケモンカードが入った商品を架空の人物になりすまして不正に大量購入し、転売を繰り返していたとみられるベトナム国籍の男2人が逮捕されました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、いずれもベトナム国籍のドー・バン・クオン容疑者（39）とマック・バン・アイン容疑者（29）です。ドー容疑者らは去年6月から9月までの間にポケモンカード150枚入りの箱の抽選販売に複数の架空の人物になりすまして大量に申し込み、