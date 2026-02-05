共産党の田村智子委員長が５日、兵庫県内で衆院選の応援演説に立った。演説の中で田村氏は「軍事費、防衛予算だけ、たった３年で２倍ですよ」と批判。「そんなこと止めて社会保障に回す、大学の学費値上げを止めるため教育予算に回す、これが日本共産の絶対にぶれない立場です」と強調した。また「アメリカの言いなりをまだ続けるのか、と問われています」と、聴衆に語りかけ、「トランプ大統領、ほんっとにひどいですよね」