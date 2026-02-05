2月4日、バスケットボールの東アジアNo.1クラブを決める「東アジアスーパーリーグ（EASL）2025－26シーズン」のグループステージが行われ、琉球ゴールデンキングスがホームの沖縄サントリーアリーナで桃園パウイアンパイロッツ（台湾）に88－82で勝利した。 琉球は試合開始6分で7－22のビハインドを強いられる立ち上がりとなったもの