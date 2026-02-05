東ソーが後場マイナスに転じている。午後１時ごろに、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆２００億円から１兆１００億円（前期比５．０％減）へ、営業利益を１０３０億円から９００億円（同９．０％減）へ、純利益を３８０億円から３００億円（同４８．３％減）へ下方修正したことが嫌気されている。 主要製品市況の下落の影響が為替の円安の影響を上回ったことによる販売価格の下落と、需要低迷による