「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」５日午後１時現在で三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループが「売り予想数上昇」５位となっている。 三菱ＵＦＪは３日ぶり反落。１月１６日に３０１５円の上場来高値を形成後、調整を入れていたが、１月下旬に底を入れ上昇に転じた。直近は２９００円台まで上値を伸ばし３０００円大台復帰から青空圏突入が期待されたものの、目先は利食い圧力が再燃している