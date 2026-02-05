オルガノは急落。４日取引終了後に発表した第３四半期累計（２５年４～１２月）連結決算は、売上高が１２７７億２９００万円（前年同期比１０．４％増）、営業利益が２６１億１２００万円（同３２．２％増）だった。生成ＡＩ関連の旺盛な需要を背景に先端半導体関連の設備投資が活発なことが追い風。大型案件の順調な進捗が寄与した。通期計画の達成に向けて良好な決算内容だったものの、サプライズ感はなく目先利益確定売