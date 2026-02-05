「郁恵とめるるの新宿母娘旅」榊原郁恵とめるるが、新宿駅の西口エリアで母世代・娘世代の両方が楽しめるスポットを調査する旅企画＜出演＞榊原郁恵生見愛瑠＜ご紹介した施設＞【京王百貨店 新宿店】新宿駅西口に直結している西新宿最大級の昔ながらのデパート60年以上前の昭和39年に新宿にオープン最新アイテムやグルメ、スイーツなども充実し、若者たちも多く訪れる施設■資生堂パーラー「ショコラバリエ2026」（12個入）3,996円