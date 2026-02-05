Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramとXを更新。川島明とともにMCを務めたTBS系『検証！おカネの窓口』のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。 【画像】佐久間大介『検証！おカネの窓口』オフショット ■ストライプスーツ姿でスタイルの良さが際立つ佐久間大介 投稿では、番組セット前でポーズを決める写真や、廊下で撮影した全身ショットなどが公開された。 ピンクヘアをハーフアップにし、ダ}