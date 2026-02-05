スズキ [東証Ｐ] が2月5日後場(14:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比1.7％減の3063億円となった。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の3200億円→3900億円(前期は4160億円)に21.9％上方修正し、減益率が23.1％減→6.3％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終