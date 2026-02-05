飯野海運 [東証Ｐ] が2月5日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比11.9％減の125億円に減った。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の125億円→148億円(前期は173億円)に18.4％上方修正し、減益率が28.0％減→14.8％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の59.1