三菱商事 [東証Ｐ] が2月5日後場(14:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比26.5％減の6079億円に減ったが、通期計画の7000億円に対する進捗率は86.8％に達し、5年平均の81.4％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比25.3％減の920億円に減る計算になる。