ヤマックス [東証Ｓ] が2月5日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比4.7％増の24.1億円に伸び、通期計画の30.3億円に対する進捗率は79.6％に達したものの、5年平均の84.0％を下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比44.0％増の6.1億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の