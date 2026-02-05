5日14時現在の日経平均株価は前日比431.16円（-0.79％）安の5万3862.20円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1251、値下がりは302、変わらずは38と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は328.91円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が235.85円、東エレク が74.2円、ダイキン が44.79円、フジクラ が42.28円と続いている。 プラス寄与度トップはファストリ