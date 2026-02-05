不二ラテックス [東証Ｓ] が2月5日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比2.1％減の9500万円となった。 併せて、通期の同利益を従来予想の2億8300万円→3500万円(前期は2億9800万円)に87.6％下方修正し、減益率が5.0％減→88.3％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の2