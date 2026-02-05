ＵＥＸ [東証Ｓ] が2月5日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比36.7％減の9.4億円に落ち込んだが、通期計画の11.5億円(中央値)に対する進捗率は82.0％に達し、5年平均の73.2％も上回った。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比42.7％減の4.1億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の4.4％→2.8％に悪化した。 ※業績予想がレンジで開示