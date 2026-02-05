2026年の春運（春節の帰省、Uターンラッシュに備えた特別交通体制）は2月2日〜3月13日で、交通手段はマイカーによる移動が主流になります。北京市では多くの新エネルギー車ユーザーが注目する「長距離移動の際の充電」という難題に対応して高速道路サービスエリアの充電施設の建設と更新・改造の推進を加速させ、現在、高速道路のすべてのサービスエリアにスーパー充電スタンドが設置済みになっています。北京市では2025年に高速道