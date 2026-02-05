4月放送開始予定とされていたTVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』の公式サイトが5日に更新され、放送時期の延期が発表された。【画像】昨年には…キャラクター原案・尾羊英氏からのお祝いイラストが公開サイトには、『ふつつかな悪女』製作委員会がコメントを掲載。「2026年4月より放送を予定しておりましたTVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』につきまして、制