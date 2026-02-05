阪神の具志川キャンプ第1クールを終えたドラフト1位・立石正広内野手（22＝創価大）ら新人選手6人が5日、初の休日を迎え、沖縄の伝統文化「エイサー」を体験した。うるま市具志川青年会の指導のもと、地元の伝統に触れ、英気を養った。小学生以来の体験という立石は「本格的なものをしたことがなかったので、うれしかった」と表情を緩めた。手に取ったのは、天眼虎南（てんがんこなん）と呼ばれる約4キロの重厚な大太鼓。慣れ