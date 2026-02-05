独立リーグのＢＳ福島は５日、１月に現役を引退した前ＤｅＮＡ・三嶋一輝氏の投手コーチ就任を発表した。三嶋氏は球団を通じ「この度福島レッドホープスの投手コーチを非常勤という形ですが、就任いたしました、三嶋一輝です。このような素晴らしい機会をいただいたことに感謝しています。初めての経験なので、自分自身勉強もしながら、選手達の成長の手助けができればいいと思っています。よろしくお願いします」とコメントし