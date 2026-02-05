フジ・メディアHDは、およそ2350億円の自社株買いを実施したと発表しました。物言う株主の旧村上ファンド系のほか、アメリカの投資ファンドなどが買付けに応じました。【映像】方針を発表する清水社長（2月3日）フジ・メディアHDはおととい3日、サンケイビルなどの子会社が手掛ける都市開発・観光事業に外部資本の導入を検討し、本業のメディア・コンテンツ事業の成長投資に充てる方針を発表しました。これを受けて不動産事業