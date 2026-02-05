【「Mobage」20周年特別企画】 2月5日～ 開催 ディー・エヌ・エーが提供する「Mobage（モバゲー）」が2月7日にサービス開始から20周年を迎える。これを記念し20周年特別企画が2月5日から実施される。 20周年特別企画では、「Mobage」の懐かしのゲームタイトルを答える企画や「推しゲーム」を決定するアワード、ユーザー自身のヒ