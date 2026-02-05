Image: FiiO CDがクルクル回る様子を眺めながら音楽を聴く。そんな贅沢、楽しみませんか？FiiOが2月6日から発売する「DM15 R2R」は、透明なトップカバー越しにCDを見て聴いて愛でて楽しめるポータブルCDプレーヤーです。前モデルDM13 BTは限定モデルのTransparentのみクリアパネルでしたが、今度は全モデルが透明だ！想定価格は4万8400円前後。まずはシルバー、ブラック、ホワイトから市場に