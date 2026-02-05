テア・シュテーゲンはバルセロナからジローナへ移籍もわずか2試合の出場スペイン1部ジローナに所属するドイツ代表GKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンは、左大腿部の負傷により手術を受けることが決定した。現地時間2月4日、ドイツ紙「BILD」が報じている。1月の加入後、わずか2試合の出場にとどまっていた守護神の離脱に対し、同メディアは「テア・シュテーゲンにとって苦い確信」と綴り、ワールドカップ（W杯）イヤーに訪