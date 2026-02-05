肺がんなどの腫瘍が近くの感覚ニューロンを乗っ取ることで自身の成長を促進しようとすることが研究で明らかになりました。乗っ取られたニューロンは脳に信号を送り、腫瘍部位の免疫細胞の防御活動を抑制すると考えられています。Tumour-brain crosstalk restrains cancer immunity via a sensory-sympathetic axis | Naturehttps://www.nature.com/articles/s41586-025-10028-8How tumours trick the brain into shutting down can