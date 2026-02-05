アニメ『魔入りました！入間くん』の公式スピンオフ『魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア』が、NHK総合にて2027年1月より放送されることが決定した。【写真】新アニメ『魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア』ロゴ漫画・hiro者、原案・西修による同名人気連載作が原作で、4月からNHK Eテレでアニメ第4シリーズの放送が決定している『魔入りました！入間くん』の公式スピンオフ作品。貧民街（スラム）