BLACKPINKのジスとソ・イングクが初共演するNetflixシリーズ『マンスリー彼氏』より、異なる魅力的な男性たちが次々とミレ（ジス）の前に姿を現し、夢のような仮想恋愛を予感させるティザー予告と、「1つでも当てはまるなら 今すぐ登録」というチェックリストの横で物思いにふけるミレの姿を捉えたキーアートが解禁された。【動画】BLACKPINK・ジスが恋愛とは無縁の人生を送ってきた女性に！『マンスリー彼氏』仮想恋愛のとき