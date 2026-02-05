元テレビ朝日社員の玉川徹氏が５日、パーソナリティーを務めるＴＯＫＹＯＦＭ「ラジオのタマカワ」（木曜・午前１１時半）に生出演した。この日は俳優の坂上忍がゲスト出演。玉川氏は坂上に「本当に一度、お会いしてみたい方だったんですよ、ずっと」と熱望していたことを明かした。玉川氏は、２０２２年４月１日に終了した坂上がＭＣを務めていたフジテレビ系「バイキングＭＯＲＥ」（前身の番組名は「バイキング」）を「