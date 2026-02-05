阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）がキャンプ休日の５日、沖縄・宜野座組の谷端を除く具志川組の新人６人で沖縄県の伝統芸能「エイサー」を体験した。立石は大太鼓を担当し、具志川青年会の指導を受けながら練習。最後は音楽に合わせて踊った。「太鼓をたたく機会は普通にしていたらないので。小学校の時も少しやったんですけど、本格的なものはやっていなかったのでうれしかったです」と笑顔。また、同じく大太鼓