サッカーのオランダ1部NECナイメヘンに所属するMF佐野航大（22）に関し、テクニカル・ディレクター（TD）を務めるカルロス・アールバース氏が来夏の移籍容認を示唆する発言を行った。4日に行われたフォレンダムとのオランダ杯準々決勝前にESPNの取材に応じ、今冬の移籍市場で起こった佐野を巡る動きに言及し「夏には大歓迎」と語った。同選手が1得点1アシストで勝利に貢献した1月31日のAZアルクマール戦後に4件のオファーがあ