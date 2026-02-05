相撲の2020年アマチュア横綱で、現在アメリカンフットボール選手として日本人史上初のNFL入りを目指す花田秀虎（24）が自身のX（旧ツイッター）を更新。世界中から優秀な選手を発掘・育成し、NFLの公式ロースター入りを目指すための国際選手育成プログラム「IPPプログラム」の参加資格を得られなかったことを明かした。「【ご報告】」とし、「今回、NFL International Player Pathway（IPP）プログラムには召集されませんでし