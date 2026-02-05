歌手西川貴教（55）が、フットボールアワー後藤輝基（51）とMCを務めるMBSテレビ「関西人1万人の知恵で乗り切れ！これでええねん！」（8日午後0時54分＝関西ローカル）の収録に参加。MBSが5日、発表した。同番組は、「常連客の名前が思い出せない」「息子とギクシャクした親子関係どうしたらええねん」といった、街行く人々の抱える「どうしたらええねん」という日常生活や人生の悩みを、関西人1万人の知恵を集約して解決に導く難