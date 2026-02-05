世界初のガチャガチャ自動販売機が誕生した。その名は「ガチャえもん」。開発は冷凍自販機「ど冷えもん」をヒットさせたサンデン・リテールシステムが手がけた。一般的な常温タイプに加え、冷凍・冷蔵タイプも用意し、飲料、チョコレート、アイスクリームなども対応可能。2月下旬から販売開始する。同社は「カプセルトイの市場規模は過去2年で約2倍と拡大傾向。『ガチャえもん』は何が出るか分からないわくわく・ドキドキを最