タレントの川崎希が4日に自身のアメブロを更新。次女の離乳食についてつづった。この日、川崎は「昨日ははじめてじゃがいもを食べたグーちゃん」と報告し「メニューは10倍粥 トマトペースト お豆腐 じゃがいもペーストだったよ」と写真とともに紹介した。続けて、離乳食をスタートしてもうすぐ1か月が経つことを明かし「今後の進め方のペースや食材がよくわからなくなってきちゃって また新しく離乳食本を新しく買ってみたよ」と悩